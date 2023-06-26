وزير الدفاع يشرف على تقليد الرتب وتوسيم ثلة من العسكريين

أشرف وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الاثنين 26 جوان 2022، بالقاعدة الجوية بالعوينة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 لانبعاث الجيش الوطني، على حفل تقليد الرتب وتوسيم ثلّة من أبناء المؤسسة العسكرية بالوسام العسكري وتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المسابقات.

وألقى وزير الدفاع الوطني خلال هذا الموكب الذي حضره أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وعدد من سامي الإطارات العسكرية والمدنية بالوزارة، كلمة ترحّم فيها على أرواح شهداء المؤسّسة العسكريّة وتمنّى الشفاء العاجل للمصابين، كما هنّأ الأفراد الذين شملتهم الترقية والوسام العسكري، منوّها بالمجهودات التي يبذلها العسكريون في مختلف مواقعهم، معربا عن تقديره العميق لمستوى الانضباط والتفاني في العمل من أجل الحفاظ على مناعة البلاد وحمايتها من كل أشكال المخاطر والتهديدات.

وثمّن الوزير بالمناسبة حرفية الوحدات العسكريّة المشاركة حاليّا في مهمّة حفظ السلام والأمن في كل من جمهوريتي مالي وإفريقيا الوسطى والتي أثبتت المكانة المتميّزة للعسكري التونسي في المهام الأممية.

ودعا وزير الدفاع الوطني جميع العسكريين إلى مواصلة البذل والعطاء والعمل بنفس العزيمة والإصرار في إطار القيام بالواجب الوطني المقدّس في كنف الانضباط والجدّية والحياد التام، حاثّا إيّاهم على ضرورة البقاء على الجاهزية واليقظة التامة لحماية حدودنا البرّية والبحرية ومجالنا الجوي.

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