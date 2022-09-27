وزير الدفاع يلتقي في ألمانيا قائد القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا

إلتقى وزير الدفاع الوطني عماد مميش اليوم الثلاثاء، على هامش انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في دورتها الخامسة والثلاثون والتي تحتضنها قيادة القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا بمدينة شتوتغارت الألمانية، الجنرال Michael Elliott Langley قائد القوات العسكرية الأمريكية بإفريقيا.

ومثل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول مزيد دعم التعاون العسكري بين البلدين والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة.

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