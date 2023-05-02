وزير الدفاع يلتقي وفدا من لجنة القوّات المسلّحة بمجلس النواب الأمريكي

استقبل وزير الدّفاع الوطني عماد ممّيش صباح اليوم الثلاثاء 2 ماي 2023، بمقرّ الوزارة « Mike Rogers » رئيس لجنة القوّات المسلّحة بمجلس النواب الأمريكي مرفوقا بكل من « Dale Strong » عضوا بذات اللجنة و « Joey Hood » سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وتندرج هذه الزيارة في إطار قيام الوفد المذكور بجولة لعدّة دول أوروبية وإفريقية قصد إجراء محادثات مع القيادات بالمنطقة للتشاور بخصوص قضايا الأمن الإفريقية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتوحيد جهود التعاون في المجال.

واستعرض وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة العلاقات التاريخية التي تجمع تونس بالولايات المتحدة الأمريكية، مذكّرا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك أساسي لتونس في مجال التعاون العسكري وداعيا إلى مزيد تطويره لما فيه خير الشعبين الصديقين وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادل بين الطرفين.

من جهته، ثمّن الوفد الأمريكي المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي العسكري بين الجانبين، مبيّنا في هذا الصدد أهمية الشراكة العسكرية العريقة مع تونس ودورها في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، معبّرا عن استعداد بلاده لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين الطرفين.

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