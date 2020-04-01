وزير الدفاع يُؤكد جاهزية الجيش لمجابهة كل الظروف



مثلت مساهمة الجيش الوطني في حماية المنشآت الوطنية وفي تأمين مسالك التوزيع ومدى استعداده لمجابهة كل الطوارئ الممكنة مع تطورات الأوضاع في ليبيا محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم الأربعاء 1 أفريل 2020 بقصر قرطاج رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الدفاع الوطني عماد الحزقي.

وقد أكد وزير الدفاع جاهزية الجيش الوطني لمجابهة كل الظروف.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الدور الذي تقوم به القوات العسكرية لدعم السلطات المدنية ولفرض احترام الحجر الصحي، وكذلك ما تقوم به من أجل تيسير جمع الإعانات وتوزيعها والقيام بكل المهام المتعلقة بتأمين المنشآت والمناطق الحيوية وتأمين مسالك توزيع المواد الغذائية لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها تونس.

ومثل اللقاء أيضا مناسبة للحديث عن البرامج المستقبلية والمحاور الاستراتيجية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدرات الجيش الوطني وتطوير إمكانياته.

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