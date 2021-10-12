وزير الدفاع يُؤكّد أنه سيبذل قصارى جهده لدعم قدرات المؤسسة العسكرية

اخر تحديث : 12/10/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

عماد ممّيش يباشر مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني

إنتظم صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة موكب رسمي باشر خلاله عماد ممّيش مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة من العسكريّين والمدنيّين.
وعبّر وزير الدفاع الوطني بالمناسبة عن فخره واعتزازه بالإشراف على هذه المؤسسة العريقة التي ظلّت على الدوام منذ إنبعاثها في خدمة الوطن والذود عنه، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لدعم قدراتها حتى تضطلع بمهامها على الوجه الأفضل.


Print This Post

كلمات البحث :;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق