وزير الدفاع يُؤكّد أنه سيبذل قصارى جهده لدعم قدرات المؤسسة العسكرية

إنتظم صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة موكب رسمي باشر خلاله عماد ممّيش مهامه على رأس وزارة الدفاع الوطني بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة من العسكريّين والمدنيّين.

وعبّر وزير الدفاع الوطني بالمناسبة عن فخره واعتزازه بالإشراف على هذه المؤسسة العريقة التي ظلّت على الدوام منذ إنبعاثها في خدمة الوطن والذود عنه، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده لدعم قدراتها حتى تضطلع بمهامها على الوجه الأفضل.

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