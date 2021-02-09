وزير الدفاع: 10153 عسكري شاركوا في مهمات أممية منذ الاستقلال

أعلن وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي في كلمة له بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، أن عدد العسكريين المشاركين في المهمات الأممية بلغ 10153 عسكري منذ الاستقلال.

وبين وزير الدفاع بأن مشاركة تونس في المهام الاممية تندرج في اطار تطبيق الجمهورية التونسية لالتزاماتها في قيام السلم في العالم، مشيرا إلى أن تونس عملت بعد انضمامها للأمم المتحدة على دعم العلاقات الودية بين الدول والتعاون الدولي وفقا للاحترام المطلق لحقوق الإنسان.

وقال الوزير إن بعثاتنا العسكرية تندرج ضمن عملية دعم العلاقات الودية بين الأمم وفض النزاعات تحت راية الأمم المتحدة.

وبين وزير الدفاع بأن تونس اكتسبت خلال مشاركتها في البعثات العسكرية تحت راية الأمم المتحدة مستوى عال من الخبرات وهو ما مكن من الترفيع معنويات أفراد الوحدات المسلحة بالإضافة إلى العائدات المادية.

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