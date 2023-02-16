وزير الدّاخليّة يتسلم وسام مرتبة الآمر من قبل أمينة المنظمة الدّولية للحماية المدنيّة

انتظم اليوم الأربعاء 16 فيفري 2023، بمقر وزارة الداخلية حفل تسليم وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدّين » وسام مرتبة « الآمر » من قبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية « YAP MARIATOU » وهو أعلى أصناف الأوسمة بالمنظمة وذلك تقديرا لجهُود وزارة الدّاخليّة في دعم مجال الحماية المدنية بتونس، كما تخلل هذا الحفل تسليم المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية وسام مرتبة « الضابط » وهو الصنف الثاني في الأوسمة.

جدير بالذكر بأن الأمينة العامة للمنظمة الدّوليّة للحماية المدنيّة تؤدّي زيارة عمل إلى بلادنا رفقة 02 من مُساعديها من 14 إلى 18 فيفري 2023 وذلك للإطلاع على التجربة التونسية في مجال الحماية المدنية وإعتماد المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل جلود مركزا إقليميا ودوليا متميزا لدى المنظمة المذكورة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التعاون القائم بين الديوان الوطني للحماية المدنية والمنظمة الدولية للحماية المدنية الذي يعود إلى غرة مارس 1972 تاريخ انخراط تونس صلب المنظمة، وقد عبّرت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية بالمناسبة تثمينها للمجهودات المبذولة من طرف الدولة التونسيّة في مجال النجدة والإنقاذ خاصّة من خلال إرسال فرق مختصة من الحماية المدنيّة إلى دولتي تركيا وسوريا لمعاضدة المجهودات الدّوليّة على إثر الزلزال الذي جدّ مؤخرا في الدّولتين.

هذا وقد تقلدت تونس عدّة مسؤوليّات رفيعة المستوى صلب هذه المنظمة وآخر هاته التتويجات منصب رئيس الجمعية العامة لأول مرة منذ تأسيس المنظمة تترأسها تونس حاليا في شخص المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية التونسية، كما تجدر الإشارة أنه وفقا لدستور المنظمة والنظام الأساسي للوسام الدولي للحماية المدنية يوجد 03 أصناف من الأوسمة تمنحهم هاته المنظمة وهي مصنفة حسب الترتيب التالي: وسام « الآمر » وهو أعلى صنف من الأوسمة يليه وسام « الضابط » يليه وسام « الفارس ».

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