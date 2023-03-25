وزير الدّاخليّة يتفقّد الوحدات الأمنيّة ويُشاركها تناول وجبة الإفطار

أدّى وزير الدّاخليّة كمـال الفقي اليوم السبت 25 مـارس 2023، زيارة عمل ميدانية إلى ولاية جندوبة اطّلع من خلالها على ظروف عمل الوحدات الأمنيّة بها ومدى جاهزيّتها، حيث استهل زيارته بتفقد الوحدات الأمنيّة المتمركزة بعدة نقاط ومفترقات من مختلف التشكيلات التابعة للحرس الوطني والأمن الوطني والحماية المدنيّة.

كما قام الوزير بزيارة المركز الحدودي للحرس الوطني الحراقة التابع لفرقة الحدود بـغار الدّماء.

وكانت الزّيارة مناسبة أنصت خلالها إلى مختلف مشاغلهم، منوّها بما يتحلّون به من تضحية وانضباط ووطنيّة وداعيا إيّاهم إلى ضرورة مواصلة الجهد للحفاظ على الأمن العامّ والتّوقّي من التّهديدات الإرهابيّة، وتناول على إثرها وجبة الإفطار مع عدد من الإطارات والأعوان من مختلف الأسلاك الأمنيّة بالجهة.

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