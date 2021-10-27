وزير الدّاخليّة يستقبل أمين عام «الأنتربول»

استقبل وزير الدّاخليّة « توفيق شرف الدين » صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، الأمين العام للمنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائية (Interpol) « Jurgen stoock ».

وكان اللقاء فرصة ثمّن من خلالها الأمين العام للمنظمة الدّوليّة للشرطة الجنائيّة الدّور الهام الذي تقوم به وزارة الدّاخليّة من خلال وحداتها الأمنيّة في التعاون والتنسيق المستمرّين مع « الأنتربول » ، كما وجّه دعوة لوزير الداخلية لزيار مقرّ المنظمة الدّولية.

ومن جانبه، أكّد وزير الدّاخليّة دعم تونس لجهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وبحث سبل آفاق التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين.

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