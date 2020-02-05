وزير الدّاخليّة يستقبل سفير فرنسا بتونس

إستقبل وزير الداخلية « هشام الفراتي » صباح اليوم الأربعاء 05 فيفري 2020، سفير فرنسا بتونس » Olivier Poivre d’Arvor » أوليفيي بوافر دارفور » .

وقد كان هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون القائم بين وزارتي الداخلية بالبلدين لا سيما في مجالات التكوين وتبادل الخبرات وكل أوجه التعاون الأخرى، خاصة وأن تونس تستعد لإحتضان قمة « الفركوفونية » في شهر ديسمبر2020.

كما نظر الطرفان في آفاق التعاون المستقبلية خاصة في مجالات الهجرة غير النظامية وسبل التعاون لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.

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