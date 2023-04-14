وزير الدّاخليّة يلتقي الطبوبي

اخر تحديث : 14/04/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

طبوبي وزير داخلية

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مساء الخميس 13 أفريل 2023، بمقرّ الوزارة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبّوبي.
وكان اللقاء مناسبة عبّر من خلالها نور الدين الطبوبي عن تقديره لكمال الفقي مُتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما تمّ التطرّق إلى الوضع العام بالبلاد والتزام وزارة الدّاخليّة بتطبيق القانون في كنف الإحترام التام للحقوق والحرّيات.


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