وزير الدّاخليّة يلتقي الطبوبي

استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي مساء الخميس 13 أفريل 2023، بمقرّ الوزارة الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبّوبي.

وكان اللقاء مناسبة عبّر من خلالها نور الدين الطبوبي عن تقديره لكمال الفقي مُتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما تمّ التطرّق إلى الوضع العام بالبلاد والتزام وزارة الدّاخليّة بتطبيق القانون في كنف الإحترام التام للحقوق والحرّيات.

كلمات البحث :ألطبوبي;لقاء;وزير الدّاخليّة