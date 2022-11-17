وزير الرياضة: تجاوزنا الخلافات مع جامعة كرة القدم

أكّد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش خلال إشرافه صباح اليوم الخميس بمدينة الحمامات على افتتاح فعاليات الملتقى الشبابي الفرونكوفوني تحت عنوان « دور إعلام القرب في التنمية والتضامن » أن الخلافات مع الجامعة التونسية لكرة القدم تمّ تجاوزها، معتبرا أن الاولوية اليوم لتشجيع المنتخب الوطني.

وأعلن دقيش أنه سيتحول الى قطر لحضور المقابلة الافتتاحية وخاصة لحضور مباراة المنتخب الوطني مع الدانمارك التي ستشكل الامتحان الاول للمنتخب الوطني.

واضاف دقيش بقوله: « بعيدا عن كل ما يقال أنا كلي ثقة في قدرة عناصر المنتخب الوطني على كسب التحدي وفي انهم سيُقدمون وجها مشرفا لكرة القدم التونسية » ، مؤكدا على انه » لا أحد يشك في القيمة الفنية للمنتخب الوطني ومعتبرا ان المقابلة الاولى تعتبر اختبارا اول هاما وستتبع مقابلتا استراليا وفرنسا ».

وأكّد وزير الرياضة أهمية حضور الجماهير التونسية لمقابلات المنتخب الوطني، مشيرا إلى أن قرابة 10 الاف مشجع سيتحلون لمساندة المنتخب الوطني بالاضافة الى نحو 30 الف مشجع تونسي يقيمون في قطر .

كلمات البحث :خلافات;كرة القدم;وزير الرياضة