وزير السياحة: أولويتنا ضمان ديمومة المؤسسات السياحية لتتمكن من استعادة نشاطها

افتتح وزير السياحة الحبيب عمار اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، بمعهد الدراسات التجارية العليا (IHEC) بقرطاج، الدورة الرابعة لملتقى «Tunisia Hospitality Symposium» رفقة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، التي تدخلت عن بعد، وذلك بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية « Zurab POLOLIKASHVILI » الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 24 إلى 26 نوفمبر 2020 لدعم الوجهة السياحية التونسية على المستوى الدولي.

واستعرض الحبيب عمار واقع القطاع السياحي في ظل تداعيات الأزمة العالمية جراء تفشي وباء كورونا والذي شهد توقفا كاملا للنشاط، مشيرا إلى أن كل المؤشرات الخاصة بالقطاع سلبية وفي تراجع حاد. فقد شهد العدد الجملي للوافدين على بلادنا، إلى حدود 20 نوفمبر 2020، تقلصا بنسبة %78- في حين انخفضت العائدات السياحية بـنسبة -61,7% وتراجعت نسبة الليالي السياحية المقضّاة بــنسبة -80,5%.

وشدد الوزير على إعطاء الأولوية، خلال الفترة الحالية، لمساعدة العاملين في القطاع السياحي وضمان ديمومة المؤسسات السياحية لتتمكن من استعادة نشاطها خلال فترة ما بعد الكورونا مشيرا في هذا الصدد إلى القرارات الححومية التي تم اتخاذها يوم 16 نوفمبر الجاري لحماية القطاع السياحي من الإندثار والمحافظة على مواطن الشغل.

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