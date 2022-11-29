وزير السياحة: المؤشرات تُشير إلى أن سنة 2023 ستكون واعدة سياحيا

مثل موضوع سير النشاط السياحي خلال هذه الفترة وحسن الاستعداد للموسم القادم، محور جلسة عمل انتظمت مساء اليوم، الثلاثاء 29 نوفمبر، بإشراف وزير السياحة محمد المعز بلحسين وبحضور رئيسة الديوان واطارات الوزارة ووفد عن المكتب التنفيذي للجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة يتقدمه أحمد بالطّيب رئيس الجامعة.

واكد وزير السياحة على أهمية تدعيم العمل بصفة تشاركية مع مختلف الجامعات السياحية والمهنيين الناشطين في القطاع للنهوض بالسياحة التونسية وحسن الاستعداد للموسم المقبل خاصة وان كل المؤشرات تشير إلى أن سنة 2023 ستكون واعدة سياحيا، وهو ما يستوجب تظافر جهود الجميع وتعزيز التكامل بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع السياحي.

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