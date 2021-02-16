وزير السياحة: بوادر لانتعاش الموسم السياحي في الصيف المقبل

أكد وزير السياحة الحبيب عمار خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، أن القطاع السياحي يعيش أزمة خانقة خاصة بانتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي والذي ساهم في تدني عدد السياح الأجانب، مشيرا إلى أن عدد السياح انخفض بنسبة 75 بالمائة.

وبين الوزير بأن الحكومة اتخذت إجراءات لمساندة القطاع السياحي وحماية المؤسسات السياحية من الاندثار بتكفل الدولة بمصاريف صندوق التضامن الاجتماعي وتمتيع العاملين بالقطاع السياحي بمنحة تقدر بـ200 دينار ، فضلا عن اتخاذ اجراء لفائدة المؤسسات السياحية بتأجيل خلاص الديون المتخلدة.

وتعهد وزير السياحة بالعمل على إعداد مخطط لإعادة إنعاش القطاع السياحي، متوقعا وجود بوادر لانفراج الأزمة بداية من الصيف القادم.

وأضاف الوزير: « مازلنا نعيش فترة صعبة لخمسة أشهر قادمة لكن تونس تبقى وجهة سياحية ثابتة ومتميزة في البحر الأبيض المتوسط وهناك بوادر انتعاش بالنسبة لموسم السياحة في الصيف المقبل. »

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