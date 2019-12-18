وزير السياحة: حافلة حادث عمدون قديمة لكن الأوراق الرسمية تُثبت صلوحيّتها

أكد وزير السياحة « روني الطرابلسي » في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة بالبرلمان حول حادثة عمدون من ولاية باجة اليوم الأربعاء، أن الحافلة التي تعرّضت للحادثة قديمة ولكن الأوراق الرسمية تثبت صلوحيّتها.

وبين الطرابلسي بأن الحادثة وقعت في إطار ما يسمّى بالنقل العرضيّ، مؤكدا عدم وجود ما يفرض على منظّمي الرحلة أن يبلغوا السلطات بها، مشيرا إلى أن هناك قانون يفرض إعلام والي الجهة بتنظيم الرحلات من قبل وكالات الأسفار.

وقال وزير السياحة إنّ هنالك مكتوب بعث لكل وكالات الأسفار لإعلامهم بتوخّي الحذر والتقليص من السرعة على مستوى الطريق الوطنية عدد 11 الرابطة بين باجة وعين دراهم وهذا المكتوب أرسل بتاريخ 12 جانفي 2018.

وشدد الطرابلسي على أن السرعة تعتبر أيضا سببا مباشرا في فاجعة عمدون.

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