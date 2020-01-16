وزير السياحة: نأمل قدوم 40 ألف سائح هولندي إلى تونس خلال 2020

التقى وزير السياحة والصناعات التقليدية وزير النقل بالنيابة « روني الطرابلسي » اليوم الخميس، بعدد من كبار المسؤولين في مجال السياحة والرحلات العالمية المتمركزين بالسوق الهولندية على غرار « توي » و « كوروندور » و « سان واب » للترويج للوجهة التونسية بالسوق الهولاندية ودعوة متعهدي الرحلات والفاعلين في القطاع السياحي إلى مزيد تكثيف رحلاتهم نحو تونس، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي أداها يوم 15 جانفي إلى هولاندا.

وأجرى روني الطرابلسي هذه اللقاءات في إطار مشاركته في فعاليات الصالون الدولي للسياحة « إنترخت » بهولاندا أين قام بافتتاح الجناح التونسي رفقة سفير تونس بهولندا إلياس الغرياني.

وأشار الوزير، بالمناسبة، إلى أن السوق الهولندية تحظى باهتمام كبير باعتبار المقدرة الشرائية المرتفعة للسائح الهولندي، مضيفا أن من بين الأهداف خلال سنة 2020 بلوغ 40 الف سائح هولندي والعمل خلال السنوات القادمة على بلوغ هدف 100 ألف سائح وهو رقم سبق تحقيقه سنة 1999 .

كما أكد روني الطرابلسي لمختلف وسائل الإعلام المشاركة في الصالون أن تونس تحظى، اليوم، باهتمام عديد الأسواق السياحية العالمية نظرا إلى المناخ الأمني المستقر وتنوع المنتوج السياحي وتعدد العلامات السياحية العالمية في مجال الفندقة ووجود مقومات سياحة بديلة متميزة.

ويشار إلى أن الجناح التونسي تميز بتأثيثه بعديد المحامل الترويجية وبمشاركة حرفيين من الصناعات التقليدية وبمشاركة مكثفة من مهنيي القطاع بالاضافة إلى عروض في فنون الطبخ التونسي.

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