وزير السياحة: نُعوّل على السفراء والبعثات الدبلوماسية لتسويق صورة تونس كوجهة سياحية

التئم مساء الأحد 24 أفريل 2022 بقصر بلدية تونس بالقصبة، ملتقى حول « الديبلوماسية السياحية في خدمة الاقتصاد الوطني » بإشراف وزير السياحة محمد المعز بلحسين ببادرة من الجامعة التونسية للمطاعم السياحية وبدعم من وزارة السياحة وبلدية تونس، وذلك خلال مأدبة إفطار رمضاني على شرف رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتديين بتونس.

وأكد وزير السياحة، خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على الدور الهام الذي تلعبه الديبلوماسية السياحية في تطوير الوجهة التونسية واستقطاب المستثمرين ومساهمتها في التقريب بين الشعوب وتمتين علاقات التعاون والشراكة بين تونس ومختلف الدول الشقيقة والصديقة وهو ما يساهم في النهوض بالإقتصاد الوطني ودفع نسق التنمية.

وأشار الوزير إلى الدور الهام الذي تقوم به الديبلوماسية في تنشيط الحركة السياحية ودفع الاستثمار في القطاع ودعم وتأطير المهنيين ومساندة الإدارة والمساهمة في الترويج لصورة تونس بالخارج لأن القطاع السياحي بصدد استرجاع عافيته شيئا فشيئا، لافتا إلى الحاجة الملحة لتظافر الجهود لإسترجاع المكانة الحقيقية للسياحة التونسية ومؤكدا التعويل الكبير على السفراء والبعثات الدبلوماسية لتسويق الصورة الحقيقية لتونس كوجهة سياحية.

وأبرز وزير السياحة بأن بلادنا تتطلع من خلال تدعيم العلاقات السياحية مع مختلف الدول إلى تنمية القدرة على الابتكار ومزيد التموقع بالأسواق الكبرى والهامة باعتبار أن القطاع السياحي يمكن ان يكون قاطرة للتنمية وان يقلص في معدلات البطالة لا سيّما بين الشباب، إلى جانب تمكين تونس من المحافظة على مكانتها في نظام عالمي يواجه عديد التحديات.

كما أكد الوزير على الدور الهام للتونسيين بالخارج للترويج لتونس ولما تزخر به من مقومات ثقافية وسياحية وهو ما يستوجب مزيد التواصل معهم باعتبارهم يمثلون همزة وصل بين تونس وبلدان إقامتهم في الخارج.

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