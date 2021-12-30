وزير السياحة يؤدي زيارة تفقد ليلية لعدد من الوحدات السياحية

قام وزير السياحة محمد المعز بلحسين بزيارة تفقد ليلية، رفقة المتفقد العام بالوزارة ومتفقدي الديوان الوطني التونسي للسياحة مساء الأربعاء 29 ديسمبر 2021، في اطار استعداد مختلف المنشآت والوحدات السياحية للاحتفالات بالسنة الميلادية الجديدة 2022، إلى عدد من الوحدات السياحية بجهة قمرت للوقوف على مدى احترام وتطبيق هذه المؤسسات لمقتضيات البروتوكول الصحي للسياحة التونسية، من طاقة الاستيعاب المسموح بها ولبس الكمامات والتباعد وتوفير المعقم والنظافة، وكذلك لمراقبة عملية الاستظهار بجواز التلقيح إلى جانب مراقبة منظومة التأمين الذاتي بهذه المؤسسات السياحية.

وأكد الوزير، بالمناسبة، أنه يتم، حاليا التكثيف من عمليات الرقابة حيث تم الانطلاق في تنظيم حملات متزامنة شملت الوحدات السياحية بمختلف ولايات الجمهورية سيتم خلالها الحرص على حسن تطبيق البروتوكول الصحي لضمان تنظيم الإحتفالات برأس السنة في ظروف صحية ممتازة ولتجنب انتشار العدوى بفيروس كوفيد-19 لحماية العاملين بهذه المؤسسات وكذلك الحرفاء والنزلاء الوافدين من الداخل ومن الخارج مشددا على أنه في صورة وجود إخلال أو تجاوز، سيتم فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا التجاوز.

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