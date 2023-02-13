وزير السياحة يبحث مع نظيرته الإيطالية تدعيم التعاون

يُؤدي وزير السياحة محمد المعز بلحسين زيارة عمل إلى مدينة ميلانو الإيطالية وذلك يومي 12 و13 فيفري 2023.

واستهل الوزير زيارته بالإشراف على افتتاح الجناح التونسي المشارك في فعاليات الدورة 42 للبورصة الدولية للسياحة.

وأجرى محمد المعز بلحسين لقاء ثنائيا مع وزيرة السياحة الإيطالية Daniela Santanchè استعرض خلاله علاقات التعاون في المجال السياحي وآفاق تطويرها وتنويعها.

كما تم التطرق الى تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين في مهن السياحة وتبادل الخبرات في مجال السياحة المستدامة. وفي هذا الإطار تم الإتفاق على إمضاء مذكرة تفاهم خلال زيارة رسمية ستؤديها الوزيرة إلى تونس والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً مع التأكيد على انجاح مشاركة بلادنا بصفتها ضيف شرف في الدورة المقبلة للمعرض الدولي للصناعات التقليدية الذي سينعقد بميلانو خلال شهر ديسمبر 2023.

كما التقى وزير السياحة، بالمناسبة، بـ Ilana Jelic الرئيسة المديرة العامة للوكالة الوطنية للسياحة ENIT حيث تم استعراض أوجه التعاون الممكن بين الجانبين في مسائل ذات علاقة بالنشاط السياحي.

وفي إختتام اليوم الأول من الزيارة، شارك الوزير في ندوة وزارية بعنوان « السياحة وأهداف التنمية المستدامة في أفق 2030″ بحضور وزراء السياحة من مختلف دول العالم.

وعبر الوزير في مداخلته على ضرورة تضافر الجهود الدولية للانتقال الى منوال سياحة مستدامة حيث تعتبر الاستدامة في القطاع السياحي ذات أهمية قصوى بحيث تكون استجابة للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يتماشى مع التوجهات الجديدة للقطاع.

كما أكد على الجهود المبذولة والأهمية التي توليها تونس لاستدامة منوال تنمية القطاع السياحي من خلال مختلف البرامج والمشاريع التي يتم إنجازها واستراتيجية تنمية القطاع المتبعة لمواكبة التحولات في المشهد السياحي العالمي والانتقال نحو سياحة تستجيب للمتطلبات الجديدة للحرفاء وتحترم وتحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية.

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