وزير السياحة يتحادث عن بعد مع متعهدي الرحلات والسياحة في فرنسا

تحادث وزير السياحة الحبيب عمار اليوم الإثنين 29 مارس 2021، عن بعد مع عدد من أصحاب متعهدي الرحلات والسياحة بفرنسا وهم « Mondial Tourisme » و »VOYAMAR » و »Groupe KARAVEL » و »FTI »، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها مع الفاعلين العالميين في القطاع السياحي، وذلك للتباحث حول السبل الكفيلة باستعادة برمجة النشاط السياحي على الوجهة التونسية خلال الموسم القادم.

كما تم، خلال القاءات، استعراض الوضعية الصحية بفرنسا وبتونس حيث تم التأكيد على أهمية حملات التلقيح بالبلدين للمساهمة في تحسن المؤشرات الصحية وللتمكن من استعادة النشاط السياحي في ظروف صحية آمنة.

كما تمّ التطرق إلى آفاق النشاط السياحي خلال سنة 2022 والتي ستكون البداية الفعلية لعودة القطاع إلى سالف نشاطه.

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