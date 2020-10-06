وزير السياحة يتسلم مهام وزير الشؤون الثقافية بالنيابة

انتظم ظهر اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، موكب رسمي تسلم خلاله وزير السياحة الحبيب عمار مهام وزارة الشؤون الثقافية بالنيابة من وليد زيدي.

وتوجّه وليد زيدي بالمناسبة بأصدق تهانيه للوزير الجديد الحبيب عمار، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه، خاصة في مثل هذا الظرف الصحي الخاص الذي تمر به تونس ، معربا عن جزيل امتنانه لكافة العاملين في سلطة الإشراف من إطارات ومديرين عامين وموظفين لما التمسه فيهم من تفان وحرص على الفعل الإيجابي.

ومن جهته، أعرب وزير السياحة الحبيب عمار عن استعداده لمواصلة العمل التشاركي مع مختلف مصالح الوزارة وهياكلها في إطار إستراتيجية عمل تضمن تواصل الإشعاع لوزارة الشؤون الثقافية ، ومدى قدرة مجالي الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية على الانصهار في جوانب تدعم استمرارية إشعاع هذين المجالين الحيويين.

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