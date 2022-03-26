وزير السياحة يتفقد عددا من الوحدات الفندقية بياسمين الحمامات

أدى وزير السياحة محمد المعز بلحسين اليوم السبت 26 مارس 2022، زيارة تفقد لعدد من الوحدات الفندقية بياسمين الحمامات وذلك بمناسبة إشرافه على الحصة الإفتتاحية للجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لوكالات الأسفار .

وتولى الوزير معاينة سير نشاط هذه الوحدات الفندقية ومدى احترامها للبروتوكول الصحي للسياحة ومراقبة الاستظهار بجواز التلقيح وكذلك الاطلاع على منظومة التأمين الذاتي.

كما تحادث الوزير مع عدد من الحرفاء من تونس ومن الخارج بخصوص ظروف الإقامة والاستقبال والخدمات المقدمة خاصة للسائح التونسي حيث شدد في هذا الصدد على وجوب توفير له أفضل الخدمات مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للسياحة الداخلية ويجب اعتبارها أحد أسس السياحة في تونس، داعيا جميع مهنيي القطاع إلى مزيد تشجيع السائح التونسي على الإقبال على المؤسسات السياحية عبر أسعار معقولة وخدمات راقية وحسن الإهتمام به.

كما تحول الوزير الى مركز التكوين السياحي بالحمامات أين اطلع على مختلف مكونات المركز والتجهيزات البيداغوجية والتدريبية ومدى الجاهزية لاستقبال المتكونين خلال الفترة القادمة.

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