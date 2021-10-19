وزير السياحة: يجب تثمين المكانة الروحانية للمعالم الدينية للتأسيس لسياحة ثقافية دينية

أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين خلال مواكبته عددا من الفعاليات المنتظمة بمناسبة الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف يوم أمس الاثنين، على ضرورة تثمين المكانة الروحانية والحضارية للمعالم والمزارات الدينية بالقيروان للتأسيس لسياحة ثقافية دينية.

وقد أشرف وزير السياحة على موكب روحاني بمقام ابي زمعة البلوي تخلله توزيع الجوائز على المتوجين في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسيرة النبوية.

كما تحول الوزير إلى جامع عقبة بن نافع، رابع الثلاث، أين أكد أن ولاية القيروان تعد وجهة مميزة لسياحة المزارات الدينية والروحانية وهو ما يجب تطويره عبر تثمين وتوظيف حسن اشعاعها لاستقطاب السياح من البلدان العربية والإسلامية وخاصة من دول الجوار واستثمار المناسبات الدينية سياحيا عبر تنظيم احتفاليات وتظاهرات ثقافية سياحية مع وجوب الحفاظ على الصبغة الروحانية والدينية لها والحرص على وضع برامج خاصة، على هامش هذه التظاهرات، للترويج للصناعات التقليدية وابراز الخصوصيات الحضارية كعناصر جذب والتعريف بها لدى زوار الجهة.

كلمات البحث :القيروان;معالم دينية;وزير السياحة