وزير السياحة يُدشّن نزلاً جديدًا بتونس العاصمة

دشن وزير السياحة والصناعات التقليدية و وزير النقل بالنيابة « روني الطرابلسي » مساء أمس الخميس، نزلا جديدا بتونس العاصمة « داون تاون » (Down Town) من انجاز مستثمر تونسي بكلفة جملية تبلغ 7.5 مليون دينار.

وأكد روني الطرابلسي بالمناسبة أن هذا النزل الجديد سيدعم قدرة الايواء بتونس العاصمة بقرابة 60 غرفة و114 سريرا وسيحفز المستثمرين التونسيين على بعث مثل هذه المشاريع التي تجد الدعم الدائم والاحاطة اللازمة من قبل وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالاضاقة الى خلق مواطن شغل خاصة لخريجي المدارس والمعاهد السياحية.

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