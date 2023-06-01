وزير الشؤون الاجتماعية: الإصلاحات لن تكون على حساب الفئات الهشة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال تدشينه اليوم الخميس، المركز المحلي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمعتمدية جبنيانة بولاية صفاقس، أن الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي « لن تكون على حساب الفئات الهشة » و « لن ننخرط في أيّة سياسة تكون على حساب الشعب وتلك هي توصيات رئيس الجمهورية بكامل الوضوح »، بحسب تعبيره.

كما أفاد الوزير أن ملف التربية المختصة الذي يشمل المربين المختصين و أعوان الآلية 20 المطالبين بتسوية وضعياتهم وانتدابهم في الوظيفة العمومية سيقع تسويته على مراحل وفي أجل أقصاه 2026، مشيرا إلى أن الدولة انطلقت في إرساء المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة و24 مركزا نموذجيا عبر مختلف ولايات الجمهورية وسيعمل هذا الإنجاز على تسوية الوضعيات الهشة التي يشتغل فيها المربون المختصون.

من جهة أخرى، تولى وزير الشؤون الاجتماعية في مقر الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بجبنيانة توزيع مساعدات اجتماعية وكراس متحركة آلية على 3 أشخاص من ذوي الإعاقة من أبناء العائلات محدودة الدخل.

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