وزير الشؤون الاجتماعية: تسجيل مليون أمّي خلال الـ10 سنوات الأخيرة

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال افتتاحه « المنتدى الاقتصادي لتونسييّ العالم تحت شعار « نستثمرو في تونس » الذي ينظمه ديوان التونسيين بالخارج (OTE)بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (OIM) اليوم الجمعة، أن تونس لديها 2 مليون أمي منهم مليون أمي انضاف في العشر السنوات الأخيرة.

وأبرز الوزير بأن تونس سنة 2022 بها مليون عائلة بين معوزة ومحدودة الدخل، مشيرا إلى أن عدد التونسيين المهاجرين بطريقة غير شرعية بلغ سنة 2021 اكثر من 15 ألف شخصا بينهم أكثر من 800 امرأة وأكثر من 200 طفل.

واعتبر الوزير أن الدستور الجديد سيكون « لقاء للشرعية بالمشروعية واطارا قانونيا للتأسيس للجمهورية الجديدة باليات وافكار جديدة وسيحقق المشروع الوطني الذي نريد »، على حد تعبيره

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