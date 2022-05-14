وزير الشؤون الاجتماعية: حريق مقر الـ « كنام » اندلع في غرفة الارشيف وخلف أضرارا مادية كبيرة

رجّح وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح إعلامي اليوم السبت، ان يكون الحريق الذي جد ظهر اليوم في مقر الصندوق الوطني للتامين على المرض بنهج جون جوريس، ناتج عن ماس كهربائي مشيرا الى ان الوزارة فتحت تحقيقا اداريا لتحميل المسؤوليات كما تعهد القضاء بالملف.

واضاف الوزير في تصريح اعلامي، ان الحريق، الذي اندلع في غرفة الارشيف وبعض المكاتب قد خلف اضرارا مادية كبيرة خاصة على مستوى الحواسيب والمعدات الالكترونية بالاضافة الى وقوع السقف من شدة النيران.

ونفى الوزير ان تكون الاضرار قد لحقت بمقر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الواقع بجانب مقر الكنام مشيرا الى تقصير اعوان الحراسة الذين لم يكونوا على عين المكان ساعة اندلاع الحريق.

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