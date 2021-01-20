وزير الشؤون الاجتماعية: لا مجال لانتهاج سياسة القمع في التعامل مع التحركات الاحتجاجية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال جلسة استماع له بالبرلمان اليوم الأربعاء، أنه لا مجال اليوم لانتهاج سياسة القمع والعصا الغليظة في التعامل مع التحركات الاحتجاجية.

وشدد الطرابلسي على أن العنف لا يقود إلا لإسقاط الديمقراطيات وفي المقابل يجب أن نقر أننا لم نحقق في المجال الاجتماعي والاقتصادي ما حققناه على مستوى الحريات.

وبين الوزير بأن هذه الموجة من الاحتجاجات كشفت حدود ديمقراطيتنا الناشئة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن الحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق المشروعة هو مكسب وينبغي حمايته من القمع وحمايته أيضا من أعمال التخريب.

وقال الطرابلسي إن مظاهر العنف داخل أروقة البرلمان لا يمكن إلا أن تبعث رسائل سلبية إلى الشارع.

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