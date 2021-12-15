وزير الشؤون الاجتماعية: من يهتم لقوت الشعب لن ينخرط أبدا في سياسة تجويعه

أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الثلاثاء، أنه على خلاف ما يتم ترويجه وبثه لإدخال مناخ من الارتباك على الوضع العام للبلاد فإن من يهتم لقوت الشعب وكرامته لن ينخرط أبدا في سياسة تجويعه مهما كان الثمن.

واعتبر الزاهي بأن محاولات تجاوز حجم الخراب الذي خلفته عقود من الفساد متواصلة بالعمل والثقة في الحلم الوطني.

وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد أكد مؤخرا، أن المنظمة لن تسمح بالتراجع عن الاتفاقيات الممضاة مع الطرف الحكومي أو عن المفاوضات الاجتماعية، معتبرا أن الاتحاد ليس مسؤولا عن تردي الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وكشف بأن الحكومة طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية مع تجميد الاجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام.

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