وزير الشؤون الاجتماعية يؤدي زيارة تفقد لعدد من مقرات الصناديق الاجتماعية

أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الخميس 17 فيفري 2022، زيارة فجئية لكل من المقر المركزي للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و المقر الفرعي له بتونس و الإدارة المركزية للجرايات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المقر المركزي بشارع مدريد بالعاصمة و مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتونس 1.
و كانت هذه الزيارة مناسبة اطلع خلالها الوزير على ظروف العمل بهذه المقرات و الإصغاء إلى الأعوان و الإطارات العاملة بها، إلى جانب الإصغاء إلى عدد من المواطنين.
وتابع الوزير مدى تقدم أشغال بناء و تهيئة مقر المركز الجهوي للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية بتونس 1، مؤكدا على أهمية رقمنة و تسريع تقديم الخدمات و خاصة عن بعد لمنظوري الصناديق الاجتماعية في أحسن الظروف و الآجال.
و أكد مالك الزاهي خلال هذه الزيارة على أن دعم الصناديق الاجتماعية و العاملين بها هو أولوية بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية لما تقدمه هذه الصناديق من خدمات لفائدة المواطن التونسي.
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