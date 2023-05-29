وزير الشؤون الاجتماعية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشاريع التّعاون

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين 29 ماي 2023 بمقر الوزارة، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس Marcus Cornaro والوفد المرافق له وذلك بحضور مستشار الوزير خليل عباس ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس والمدير العام لديوان التونسيين بالخارج محمد المنصوري والمديرة العامة لمكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية فريال غراب وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وخصّص اللّقاء لاستعراض ومتابعة تنفيذ مشاريع التّعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الأوروبي في مجال النهوض الاجتماعي ولاسيما برنامج « الأمان الاجتماعي » وذلك من خلال المشروع المشترك دعم الاندماج الاجتماعي (Projet d’appui à l’inclusion sociale).

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم الاندماج الاجتماعي هو مشروع مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض مدى تقدم مشروع الآلية الوطنية « تونسنا » لإدماج المهاجرين والذي يهدف إلى إدماج المهاجرين في الحياة الاقتصادية على المستوى الجهوي والمحلي.

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة ضبط أسس برنامج « تونسنا »، مبرزا أهمية التعاون من أجل إيجاد حلول جماعية ناجعة في مجال الهجرة تشارك فيها جميع الدول المعنية وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية وكذلك تعزيز برنامج « الأمان الاجتماعي » لتأكيد دور الدولة الاجتماعي ضمن مقاربة حقوقية شاملة تعوّل على قدرات تونس الذاتية وتفتح سبل التّعاون مع الشركاء وتوسيع الشراكة لتصبح شراكة استراتيجية في كنف الاحترام والشفافية والتشجيع على الاستثمار في مجال التمكين الاقتصادي عوضا عن الاقتصار على المنح والهبات المالية، منوّها بالدور الإيجابي الذي يضطلع به المهاجرون من الكفاءات الوطنية.

واقترح الوزير مناهج ومجالات تعاون جديدة تلائم المقاربة الجديدة للتنمية التي تطرحها تونس الجديدة.

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