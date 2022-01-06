وزير الشؤون الاجتماعية يتعهد بتكفل الكنام بعلاج الطفل محمد عزيز البحري

أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الخميس 06 جانفي 2022، زيارة إلى عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمنطقة حي التضامن بالعاصمة، مرفوقا برئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والمدير العام للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و عدد من إطارات الوزارة.

وتفاعلا مع ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي حول الحالة الصحية للطفل محمد عزيز البحري، تعهد وزير الشؤون الاجتماعية أثناء زيارته اليوم، بتكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعلاجه بالخارج، مذكرا بأن وضعيته الصحية و الحالة الاجتماعية للعائلة ستكون محل متابعة مستمرة من قبل الوزارة.

و مثّلت هذه الزيارة مناسبة زار خلالها الوزير عددا من العائلات المعوزة و تقديم مساعدات مادية وعينية لفائدة عدد منها و الإصغاء إلى مشاغلها، مؤكدا ان المصالح الجهوية و المحلية للوزارة ستتولى مواصلة متابعة حالاتها الاجتماعية و تمتيعها بالخدمات المسداة في هذا الغرض على غرار بطاقات العلاج و منحة العائلات المعوزة.

و بيّن الوزير بأنه يتم العمل على وضع برنامج اجتماعي مشترك بين كل الوزارات المتدخلة لوضع حد لمظاهر التهميش و الإقصاء و الحيف الاجتماعي.

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