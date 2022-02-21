وزير الشؤون الاجتماعية ينفي تسليط الاتحاد الأوروبي أي عقوبات على تونس

أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن ما يتم الترويج له بخصوص تلويح الإتحاد الأوروبي بتسليط أي عقوبات اقتصادية على تونس لا أساس له من الصحة، مبرزا بأن الجهات الدولية المانحة عبرت عن مواصلة دعمها لتونس في هذه المرحلة.

وأكد الزاهي أن رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، « عبر له خلال لقاء جمعهما، الأسبوع الماضي، عن مواصلة دعم الإتحاد الأوروبي لتونس في هذه المرحلة.

وتأتي تأكيدات وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي تعليقا على تصريح أدلى به مؤخرا ممثل السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل لإحدى المحطات التلفزينية الفرنسية، والذي أكد فيه أن الإتحاد الأوروبي بصدد إقرار عدم صرف تمويلات لفائدة الدولة التونسية.

وإعتبر المسؤول الأوروبي أن خارطة الطريق التي أعلن عنها سابقا رئيس الجمهورية قيس سعيد، تعد خطوة إيجابية، لكن لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يبقى قلقا تجاه ما يحدث في تونس خاصة في ظل الإجراءات الاستثنائية.

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية على مواصلة الجهات الدولية المانحة دعمها لتونس، مشيرا إلى توجه البنك الدولي لدعم تونس في المرحلة المقبلة لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي.

كلمات البحث :الاتحاد الأوروبي;تونس;عقوبات;وزير الشؤون الاجتماعية