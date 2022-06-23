وزير الشؤون الاجتماعية يُسلّم مساعدات مالية للتجار المتضررين من حريق سوق جارة

قام وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي يومي 22 و23 جوان 2022، بزيارة عمل الى ولاية قابس عاين في يومها الاول بمعية والي قابس مصباح كردمين وحضور معتمد قابس المدينة على اللاني ورئيس بلدية قابس الحبيب الذوادي وعدد من الاطارات الجهوية الاضرار التي لحقت بسوق الحناء بجارة بسبب الحريق الذي نشب فيه يوم 02 ماي الفارط.

وكان للوزير في اليوم الثاني من الزيارة لقاء بمقر الولاية مع التجار المتضررين من الحريق سلمهم فيه بتكليف من الرئيس الجمهورية قيس سعيد بحضور الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد وممثلي الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساعدة مالية لتمكينهم من تجاوز الوضع الصعب الذي يمرون به، مؤكدا ان هذه المساعدة تبقى ظرفية وأن ملف سوق الحناء يبقى محل متابعة الى حين عودته الى سالف نشاطه.

وقد أعلن الوالي في هذه الجلسة عن امضاء عقد مشروع ترميم وصيانة سوق الحناء بين المقاول المكلف بهذا المشروع وبلدية قابس ومصالح التراث عشية اليوم على ان تنطلق الأشغال خلال الأسبوع القادم.

وقد قام مالك الزاهي مرفوقا بالوالي بزيارة الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية حيث تابع سير العمل والبرامج التي تنجزها هذه الادارة.

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