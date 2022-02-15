وزير الشؤون الخارجية يؤبّن الدبلوماسية ندى المسلماني بن ناصر

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مساء اليوم الثلاثاء، بالقاعة الشرفية لمطار تونس قرطاج الدولي على مراسم تأبين الدبلوماسية ندى المسلماني بن ناصر التي وافاها الأجل المحتوم يوم السبت 13 فيفري 2022.

وجرت المراسم بحضور أسرة الفقيدة وإطارات من رئاسة الجمهورية وحشد من زملائها من إطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأعلن الوزير عن قرار الرئيس منح الفقيدة الوسام الوطـني للاستحقاق من الصنف الثالث في القطاع الدبلوماسي.

هذا وقد توفيت الفقيدة بباريس حيث كانت تشغل خطة وزير مفوض بسفارة تونس بباريس. كما عملت قبل ذلك مستشارة بكل من سفارة تونس ببرازيليا وبروكسيل. وتقلدت مهاما عديدة بالإدارة المركزية بالوزارة منذ التحاقها بالسلك الدبلوماسي سنة 1999.

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