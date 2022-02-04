وزير الشؤون الدينية يدعو وكالات الأسفار لمراعاة ظروف المعتمر التونسي

أشرف وزير الشؤون الدّينية إبراهيم الشائبي اليوم الجمعة 04 فبفري 2022، بمقرّ الوزارة على اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة خصّص لمتابعة سير موسم العمرة لسنة 2022 وذلك بحضور كل الأطراف المتدخّلة في التنظيم ومن ضمنها الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية.

وأكّد الوزير أن رئاسته للجنة الوطنية للحجّ والعمرة تقتضي منه الاستماع إلى مشاغل وكالات الأسفار والتشاور معهم لإيجاد الحلول الملائمة لإشكالياتهم داعيا إلى مزيد التعاون بين جميع الأطراف مؤكّدا أنّ الواجب الوطني يقتضي منهم مراعاة ظروف المعتمر التونسي .

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى المساعي الحثيثة مع الأشقّاء السعوديّين لتذليل بعض الصعوبات، مذكّرا بأنّهم كانوا دائما خير سند للمعتمرين والحجاج التونسيين.

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