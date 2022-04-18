وزير الشؤون الدينية يُكرّم ثلة من الإطارات المسجدية بالقيروان

أشرف وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي يوم الأحد 16من رمضان 1423 هجري الموافق لـ 17 أفريل 2022 بجامع عقبة بن نافع بالقيروان، بمناسبة الاحتفال بليلة نزول القرآن الكريم وغزوة بدر الكبرى، على موكب ديني وذلك صحبة محمد بورقيبة والي القيروان.

وتولى الوزير تكريم ثلة من الإطارات المسجدية تقديرا على تفانيهم في خدمة بيوت الله في الجهة.

وقد تضمن الموكب محاضرة للشيخ منذر العلاني تحدث فيها عن سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وعن العبر المستفادة من الذكرى العطرة.

هذا وأدى الوزير بالمناسبة زيارة إلى مقام الولي الصالح أبي زمعة البلوي حيث عاين الأشغال الجارية به.

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