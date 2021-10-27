وزارة الشؤون الدينية تُلغي كل اتفاقياتها مع فرع العلماء المسلمين ومركز الإسلام والديمقراطية

أعلنت قناة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي قرر اليوم إلغاء كل اتفاقيات الوزارة مع فرع العلماء المسلمين ومركز الإسلام والديمقراطية .

وللتذكير كان وزير الشؤون الدينية السابق أحمد عظوم قد أكد سابقا أن الاتفاقية مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين موجودة فعلا منذ سنة 2012 لكنها غير مفعّلة، حيث تم تنظيم ندوة وحيدة منذ ذلك التاريخ بين الطرفين.

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