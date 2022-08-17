وزير الشّؤون الدّينية يستقبل الشّاب التونسي النابغة أمير الفهري

التقى وزير الشؤون الدّينية إبراهيم الشائبي مطلع الأسبوع الجاري، الشاب التونسي النابغة أمير الفهري.

وكانت زيارته لوزارة الشؤون الدينية مناسبة تبادل فيها الوزير الحديث مع الشاب التونسي اللامع في دراسته للطب واهتماماته الأدبية وخدمته لكبريات القضايا الإنسانية.

وأشاد الوزير بفذاذة الشاب التونسي وأنشطته الخيرية، وثمّن انخراطه المبكّر في نشر قيم التسامح من أجل السلام والتسلّح بالعلم لحلّ الأزمات.

وقد أهدى الوزير إبراهيم الشايبي مجموعة من كتبه لضيفه الشغوف بالقراءة، معتبرا إيّاه نموذجا للشباب التونسي الناجح والمتألّق الذي يسعى لنفع الإنسانية من زوايا مختلفة.

يُشار إلى أن ّ أمير الفهري هو أصغر طالب في كليّة الطب بفرنسا وأصغر مرشّح لنيل جائزة نوبل للآداب في سنّ 16 سنة. وقد تميّز منذ صغره بنبوغه في ميادين مختلفة ومن ذلك إتقانه لسبع لغات فضلا عن إصداره لستة مؤلفات ومشاركته في منتديات دولية تخص قضايا الطفولة والهجرة غير الشرعية واللاجئين ومقاومة الفقر والمحرومين من التعليم وضحايا الحروب والصراعات بما جعله مرشحا لجاىزة نوبل بعدما حصد عدّة جوائز أخرى.

كما كان له لقاءات مع العديد من رؤساء العالم لما يتمتّع به من إشعاع وطني وإقليمي ودُولي.

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