وزير الشّؤون الدّينية يُكرّم الحافظة التونسيّة المتحصّلة على المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا

كرّم وزير الشؤون الدّينية إبراهيم الشائبـي موفى الأسبوع المنقضي، بمقرّ الوزارة الحافظة للقرآن الكريم زينب بالحاج صالح المتحصّلة على المرتبة الثالثة مكرّر عالميا والأولى عربيا في مسابقة دبي الدوليّة للقرآن الكريم (مسابقة الشّيخة فاطمة بنت مبارك الدوليّة للقرآن الكريم) في دورتها السادسة من 01 إلى 07 أكتوبر 2022 بدبي .

وكانت مناسبة هنّأ فيها الوزير الحافظة على هذا التميّز العالمي، معتبرا إياها مفخرة لبلادها.

وتحادث إبراهيم الشّائبي مع ضيفته عن دور الفهم السليم لمقاصد القرآن الكريم في تحصين الشباب من التطرّف والغلوّ وتحقيق التوازن الروحي لهم، مشددا على ضرورة تميّز حفظة كتاب الله في مسيرتهم التعليمية.

يُشار إلى أن زينب بالحاج صالح هي أصيلة حمّام الغزاز، طالبة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارة بتونس، شاركت في العديد من المسابقات الوطنيّة والجهويّة، ومتحصّلة على المرتبة الأولى في مسابقة جامعة جامع الزيتونة المعمور لحفظ القرآن الكريم كاملا.

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