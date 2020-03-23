وزير الصحة: أنا على اتصال مع الباحث التونسي بألمانيا بالتنسيق مع رئيس الحكومة

أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الاثنين، أنه على اتصال مع الباحث التونسي بألمانيا بالتنسيق مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم التعامل و التقييم علميا مع الموضوع و بالسرعة المطلوبة، مؤكدا أنه الوزارة تتعامل مع كل ما يظهر من أبحاث ذات العلاقة بمنهجية علمية صارمة.

وختم الوزير تدوينته بما يلي:

« التزموا بالحجر فهذه مساهمة قيمة و هامة لمحاصرة المرض » .

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