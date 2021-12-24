وزير الصحة: أوميكرون يمسّ الأطفال والوضع العالمي حرج

أكد وزير الصحة علي المرابط في شريط فيديو نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الجمعة، أنّ الوضع الوبائي على المستوى العالمي مقلق وحرج منذ مدّة خاصة مع ظهور متحور أوميكرون .

وبين الوزير بأن أوميكرون يمسّ الأطفال، حيث تم تسجيل عديد الوفيات في أمريكا لدى الأطفال، مشيرا إلى أن الوضعية في تونس مستقرة إلا أنه تم في الآونة الأخيرة تسجيل ارتفاع طفيف في عدد الإصابات بالفيروس وفي الحالات التي تستحق الرعاية بالمستشفيات.

وكشف الوزير بأنه تم تلقيح ثلاثة أرباع التونسيين، مشددا على ضرورة أن يكون المربون من أوائل الملقيحين .

وقال الوزير إن كافة التلاقيح متوفرة ليوم غدٍ السبت في اليوم الوطني للتلقيح بكافة تراب الجمهورية .

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