وزير الصحة: إحداث منظومة فرز في مداخل أقسام الاستعجالي بالمستشفيات

أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي في نقطة إعلامية اليوم السبت 21 مارس 2020، أنه سيتم إحداث منظومة فرز في مداخل أقسام الاستعجالي بالمستشفيات ستتولى فرز المرضى بين من هم مصابون بفيروس الكورونا ومن لهم أمراض أخرى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص مسالك خاصة بالمصابين بفيروس كورونا من أجل تلقيهم العلاج الضروري.

وفي علاقة بإجراءات تطبيق الحجر الصحي العام، أكد الوزير أن أي شخص يتواجد بمكان بعيد عن محل سكناه دون مبرر يقع تطبيق الإجراءات اللازمة ضده.

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