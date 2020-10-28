وزير الصحة: إمكانية تخصيص العطلة القادمة للحجر الصحي

شدد وزير الصحة فوزي المهدي في تصريح أدلى به لجريدة المغرب الصادرة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، على خطورة الوضع خاصة مع دخول البلاد في المرحلة الرابعة من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن البلاد لم تبلغ بعد ذروة انتشار الفيروس. .

وأشار الوزير إلى إمكانيّة تخصيص العطلة القادمة لفرض الحجر الصحّي، على أن يتم عرض هذا المقترح إلى جانب إجراءات أخرى على الحكومة والنظر فيها خلال مجلس وزاري سيُعقد للغرض.

وبين الوزير بأنّ اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا اقترحت تعزيز الإجراءات ومنع التظاهرات ومنع التجمهرات والتقليص من الكراسي والطاولات في المقاهي إلى الحدّ الأقصى.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أكد خلال اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا مساء أمس الثلاثاء، أن النتائج المحققة الى حد الآن لا تزال دون الانتظارات المأمولة، مؤكدا ضرورة مضاعفة المجهودات والعمل على الاستفادة من كافة الإمكانيات العلمية والتكنولوجية المتاحة وتطوير طرق التعامل مع الجائحة وردّ الفعل تجاهها وتذليل الصعوبات والعراقيل بشكل حيني.

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