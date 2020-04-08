وزير الصحة: استعنّا بأطباء متقاعدين لتركيز مستشفيات ميدانية

قدّم وزير الصحة عبد اللطيف المكي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعيّة بمجلس نوّاب الشعب اليوم الأربعاء، آخر المستجدّات المتعلّقة بتطوّر الوضع الوبائي لفيروس كورونا COVID-19 إلى جانب الاجراءات الجديدة المتّخذة لمجابهة انتشار هذا الفيروس في تونس .

وقال المكي إن الوزارة استعانت بأطباء متقاعدين من الصحة العمومية ومن الطب العسكري من أجل تركيز مستشفيات ميدانية في اطار الاستعداد لمواجهة أكثر السيناريوهات حدة لفيروس كورونا المستجد .

وكشف عبد اللطيف المكي عن وجود لجنة تضم خبراء في المجال الطبي من بين الأطباء المتقاعدين تتمثل مهمتها في العمل على اعداد المستشفيات الميدانية لتوفير العلاج للمصابين بمرض كورونا مشيرا الى أنه سيتم تجهيز قاعة ألعاب القوى بالمنزه كأول مستشفى ميداني مختص لعلاج مرضى الفيروس.

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