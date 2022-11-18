وزير الصحة: الإعتلالات القلبيّة تمثّل أوّل سبب للوفيات في تونس

افتتح وزير الصحّة علي المرابط مساء الخميس 17 نوفمبر 2022، بقصر المؤتمرات بالعاصمة أشغال المؤتمر الوطني 42 للجمعيّة التّونسيّة لأمراض القلب وجراحة القلب والشّرايين الذّي يتزامن مع الإحتفال بخمسينيّة الجمعيّة، بحضور رئيسة الجمعية ليليا زخامة والعميد السابق لكلية الطب بتونس رشيد مشماش ورئيس الجمعية الفرنسية لطب القلب « Christophe Le Clercq » ورئيس الجمعية الافريقية لطب القلب « Elijah Ogola » والعديد من الخبراء والمختصين من تونس ومن عدة بلدان افريقية وأجنبية.

وهنّأ وزير الصحّة في كلمته الإفتتاحيّة الجمعيّة التّونسيّة لأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين بمناسبة الذّكرى الخمسين لتأسيسها، مشيرا إلى أن وجوده اليوم بين الحضور هو رسالة اعتراف وتقدير من الوزارة لمجهودات الجمعية في التّكوين والعلاج والوقاية.

كما أكّد علي المرابط الأهمية القصوى التّي توليها وزارة الصحّة لبرامج الوقاية من الإعتلالات القلبيّة التّي تمثّل أوّل سبب للوفيات في تونس.

ويتواصل المؤتمر على امتداد ثلاثة أيّام بمشاركة أكثر من 1000 طبيب مختصّ من البلدان العربية والإفريقيّة والأوروبيّة وأمريكا وأستراليا لعرض أبرز المستجدّات العلميّة والطرق العلاجيّة في مجالات طبّ القلب وجراحة القلب والشّرايين، ويشارك فيه عدد من أطباء الإختصاص في القطاعين العام والخاص.

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