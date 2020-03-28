وزير الصحة: نحن نسخر جهدنا لحماية مجتمعنا ولن نهدر وقتنا في تتبع الترهات

نشر وزير الصحة عبد اللطيف المكي تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، انتقد فيها التعاطي الإعلامي لقناة التاسعة مساء أمس مع مجهود الوزارة لوقف انتشار فيروس كورونا في تونس.

وجاء في نص التدوينة ما يلي:

« رغم صعوبة الظرف البعض يتعامل مع قضية أمن قومي بمنطق الbuzz و لا يهمهم الرأي العام المتواجد في البيوت ينتظر كلمة خير صادقة و عوض أن يهدؤوه يستثيرونه عبر استدعاء من ليس اهلا ليوجه الرأي العام .

هل رأيتم عميدا لكلية صحية أو رئيسا لعمادة أو رئيسا لقسم اختصاص في الطب الوقائي او الامراض الجرثومية ام هل رأيتم خبيرا دوليا لا شئ من هذا إلا ما رحم ربك .

من كان يريد البحث عن الحقيقة يستدعي نخبة النخبة و من ثبتت ريادتهم. كل من كان خبيرا قال كلاما رصينا سواء اتفقت معه او اختلفت.

يقومون بهذا متجنين على جهد وطني تقوده الحكومة بناء على خبرة خيرة أبناء الميدان و لم تغلق الوزارة الباب على أي رأي حتى لو كان غير ذي جدوى فهي تستمع إليه.

يدافعون عن فاسدين غشوا السوق التونسية سابقا بادوية عبر معطيات خاطئة في ملفاتهم و تبين خطؤها و اضطرت الوزارة الى سحبها منهم.

يدافعون عن شبه متحيلين يدعون اكتشاف ادوية و لما حققت الوزارة عبر كوادرها لم يثبت شيئا مما ادعوه

فأين يريدون الذهاب بالبلاد .

نحن في حرب حقيقية ضد عدو شرس و خفي كل الاطباء انهمكوا في الميدان يشعلون شمعة الا افرادا قلائل اختاروا طريقا غير ذلك متصورين انهم اعلم الناس و لا يجاريهم في علمهم احد و هو مرض تضخم الذات و غاياتهم ليست تمحص الرأي الصواب بل غايات أخرى .

نحن نسخر جهدنا لحماية مجتمعنا و لن نهدر وقتنا في تتبع الترهات.

قضية الكوررونا قضية امن قومي .

قضية الكورونا قضية علم و ليس جدلا بيزنطيا

قضية مواجهة الكرونا هي ايضا قضية اخلاق و شهامة.

انظروا الى تلفزات اروبا و هي تعاني اشد المعاناة هل وجدتم من يفعل مثل ما يفعلون؟

ليميز الله الخبيث من الطيب. »

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