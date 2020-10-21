وزير الصحة: التحاليل السريعة لن تباع في الصيدليات بل ستُوضع على ذمة المستشفيات

أعلن وزير الصحة فوزي المهدي في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020، أن التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا لن توضع على ذمة المواطنين ولن تُباع في الصيدليات بل ستُوضع على ذمة المستشفيات وتخضع لتكوين خاص لمن يقومون بالتحاليل، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تطبيق التجربة في عدة مستشفيات على أن يتم لاحقا تعميمها بكافة المستشفيات.

ودعا وزير الصحة إلى التقليص من التظاهرات والتباعد الجسدي والابتعاد عن التجمعات مع ضرورة ارتداء الكمامة وغسل اليدين بانتظام في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والتي ستُمكن من الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الوزير بأن الوضع الوبائي الحالي أصبح حرجا، مشيرا إلى أن وباء كورونا أصبح ينتشر بصفة سريعة ومتفاوتة في مختلف الجهات، ومرجحا إمكانية مزيد الانتشار أكثر في الفترة المقبلة .

كما أعلن الوزير عن تسجيل 29 حالة وفاة جديدة خلال يوم أمس الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.

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