وزير الصحة: التراب التونسي خالٍ من فيروس كورونا

إنعقدت بمقرّ وزارة الصحّة مساء اليوم الخميس 09 جويلية 2020، ندوة صحفية بإشراف وزير الصحة عبد اللطيف المكي ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، تم الإعلان خلالها عن نتائج التحاليل السريعة المجراة بجزيرة جربة والتي أكدت خلوّها من فيروس كورونا وذلك بتحقيق نتيجة صفر حالة إيجابية من مجموع 3000 تحليل مخبري وسريع لأشخاص يمثّلون 711 عائلة من مختلف الشّرائح العمرية.

وأشار الوزيران إلى أن هذه العملية تعدّ عمليّة رمزيّة بالتنسيق بين الوزارتين موجّهة إلى جزيرة جربة ومنها إلى كامل جهات الجمهوريّة وخاصة منها المناطق السياحيّة.

وأعلن وزير الصحة أنّ التراب التونسي خال من فيروس كورونا خاصة المناطق السياحية، مؤكدا السيطرة على العدوى المحلية .

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